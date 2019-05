Inter, Ausilio a Londra per Tagliafico e non solo

01/05/2019

C'era anche Piero Ausilio tra gli osservatori interessati di Tottenham-Ajax. Il ds dell'Inter è volato a Londra per la sfida di Champions League per seguire da vicino diversi pezzi pregiati degli olandesi. In cima alla lista c'è Nicolas Tagliafico, il terzino argentino che sarebbe la priorità per rafforzare il reparto nerazzurro più bisognoso di giocatori di talento. C'è già stato un abboccamento e nonostante il giocatore non abbia nascosto il suo interesse per la Premier League, Ausilio è pronto a tornare all'attacco anche per bruciare la concorrenza della Roma.