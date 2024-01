Inter, attesa l'ufficialità di Buchanan poi ad Appiano a conoscere i compagni

© Getty Images

L'annuncio ufficiale è atteso per oggi, il debutto di Tajon Buchanan con la maglia dell'Inter con tutta probabilità sabato 13 in occasione della trasferta all'U-Power Stadium contro il Monza. Questioni burocratiche, legate al suo stato di extracomunitario e quindi alla necessità di avere un permesso di soggiorno per attività lavorativa. L'esterno - primo giocatore canadese nella storia del club nerazzurro - dopo la firma del contratto fino al 2028 a 1,5 circa milioni di euro a stagione, entrerà per la prima volta ad Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni e per visitare le strutture del centro sportivo. Poi il viaggio in Belgio e il passaggio al consolato italiano a Bruxelles e il via libera a tutti gli effetti alla sua nuova avventura in Italia. Ancora in forse la sua presenza a San Siro sabato 6 in tribuna contro il Verona.