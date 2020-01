Inter, assalto a Chong dello United: può arrivare a parametro zero

MERCATO

È lotta aperta in vetta alla classifica di Serie A ed è lotta aperta anche sul mercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri in questo momento sono molto attivi per regalare a Conte i rinforzi che il tecnico chiede a gran voce da mesi (anche se "i soldi sono pochini"): fatta una prima offerta al Tottenham per Eriksen, chiuso lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, sempre più vicino Giroud, la novità è Tahith Chong. Il talento classe '99 del Manchester United che piace tanto alla Juve è in scadenza di contratto con i Red Devils e Marotta fiuta il colpo low cost per giugno. Inter, un poker che vale i quarti ansa

lapresse

ansa

ansa

ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

lapresse

lapresse

ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse I nerazzurri battono 4-1 il Cagliari e passano il turno in Coppa Italia





ansa

lapresse

ansa

ansa

ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

lapresse

lapresse

ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

Stando a quanto riportano alcuni media inglesi, l'agente dell'esterno olandese incontrerà in questi giorni (probabilmente già oggi) la dirigenza del Biscione per capire se esistano o meno i margini di un accordo in vista della prossima stagione. Il giocatore non rinnoverà infatti il proprio contratto in scadenza con lo United e può già accordarsi da ora con altri club. In campo o sul mercato, è sempre Inter-Juventus.

PRIMA OFFERTA PER ERIKSEN

Passi avanti importanti nella trattativa tra l'Inter e Christian Eriksen, il club nerazzurro ha formulato la prima offerta ufficiale al Tottenham: 10 i milioni offerti agli Spurs per portare subito il danese a Milano, gli inglesi ne chiedono 20, ma dall'entourage del centrocampista arrivano segnali positivi.

Vedi anche inter L'Inter fa sul serio per Amrabat, il Napoli sonda Giroud