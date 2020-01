Inter, Politano non convocato: va alla Roma nello scambio con Spinazzola

AFFARE IN CHIUSURA

Matteo Politano non è tra i convocati per la partita di Coppa Italia di questa sera contro il Cagliari: un chiaro segnale del fatto che la sua uscita dall'Inter è ormai vicinissima. L'esterno nerazzurro si prepara dunque a trasferirsi a Roma nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola: un'idea nata all'indomani dell'infortunio di Zaniolo, coi giallorossi che si sono subito fiondati sull'ex giocatore del Sassuolo cresciuto proprio nel settore giovanile romanista, e destinata a tradursi in realtà nelle prossime ore. Politano e Spinazzola sono assistiti dallo stesso procuratore, Davide Lippi, cosa che ha agevolato non poco lo sviluppo della trattativa: la valutazione di entrambi si aggira attorno ai 25 milioni, resta da sistemare la questione ingaggio, leggermente superiore quello attualmente percepito dal romanista. Un particolare che però non ostacola la chiusura di un accordo ormai prossimo.

La partenza di Politano sarà poi seguita dall'arrivo a Milano di Giroud. Diverso, invece, il discorso relativo ad Ashley Young: l'esterno sinistro del Manchester United non è stato convocato da Solskjaer per il match di FA Cup, segno di una rottura ormai insanabile coi Red Devils, ma lo sbarco all'Inter di Spinazzola potrebbe cambiare le carte in tavola. Una situazione, dunque, ancora in divenire.