United, fari puntati su André Onana: in pole per il dopo De Gea

Il portiere nerazzurro ha diversi estimatori in Premier League: anche il Chelsea ha chiesto informazioni

© Getty Images La Premier League chiama André Onana. Oltre al Chelsea, con cui l'Inter ha già avuto alcuni contatti di recente, nelle ultime ore si starebbe facendo avanti anche un altro club inglese per il portiere nerazzurro. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il Manchester Evening News, il camerunese sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils si sarebbero infatti ormai rassegnati all'idea di perdere a luglio David De Gea dopo 12 anni e 545 partite e starebbero cercando un'alternativa di livello per rimpiazzarlo.

Situazione che avrebbe acceso i fari sull'estremo difensore dell'Inter. Non solo per le qualità indiscutibili del giocatore, ma anche per l'ottimo rapporto con Erik ten Hag visti i trascorsi comuni all'Ajax. Un feeling su cui qualcuno in Inghilterra punta forte in vista di una possibile fumata bianca sulla trattativa tra i nerazzurri e Red Devils per il camerunese. Nonostante si tratti ancora di voci e indiscrezioni, infatti, André Onana sembra avere tutte le caratteristiche giuste per prendere il posto di De Gea allo United e secondo alcuni avrebbe già avuto anche un primo contatto telefonico col tecnico dello Utd.

Un avvicendamento che, alla giusta cifra, accontenterebbe un po' tutti. Dopo la finale di Champions, André aveva lasciato aperta la porta a qualsiasi soluzione rimettendo tutto nelle mani del club nerazzurro e affidandosi alle mosse di Marotta & Co. Mosse che da subito sembravano indirizzare i discorsi verso un'eventuale trattativa col Chelsea nell'ambito dei contatti per il rinnovo del prestito di Lukaku, ma che ora potrebbero trovare sbocchi diversi visto l'interesse anche del Manchester United. Una sorta di derby inglese che potrebbe anche innescare un'asta al rialzo per Onana. A meno che i Red Devils non decidano di seguire piste differenti. Tra i profili seguiti dallo United, infatti, per la porta ci sarebbero anche Diogo Costa del Porto e Bart Verbruggen dell'Anderlecht.