Inter, al via la trattativa per il rinnovo di Brozovic: c'è ottimismo

MANOVRE NERAZZURRE

Settimana prossima cominceranno i colloqui tra l'entourage del croato e la dirigenza nerazzurra per prolungare il contratto in scadenza nel 2022

In casa Inter è tempo di concentrarsi sui rinnovi di contratto. Uno, in particolare, è al centro dei pensieri della dirigenza nerazzurra: quello di Marcelo Brozovic. Il croato è rientrato dalle vacanze e si è aggregato ai compagni. Settimana prossima anche il suo entourage dovrebbe arrivare a Milano e a quel punto partiranno i colloqui. Marotta e Ausilio hanno un obiettivo chiaro: prolungare l'accordo in scadenza nel 2022 e fare del croato il perno del centrocampo anche nelle prossime stagioni. Getty Images

Molto, naturalmente, ruoterà attorno al raggiungimento di un'intesa economica, ma in casa Inter c'è fiducia. Brozovic vuole proseguire la sua carriera in nerazzurro e partendo da questa premessa ci sono le condizioni per poter arrivare a un accordo sull'ingaggio che soddisfi entrambe le parti.

Il regista, nel frattempo, dovrebbe rivedersi tra i titolari per la sfida amichevole contro il Crotone, in programma alle 18. Calhanoglu e uno tra Sensi e Gagliardini agiranno ai suoi fianchi, in attesa che il rientro di Barella ricomponga quello che, sulla carta, dovrebbe essere il centrocampo titolare (almeno) nella prossima stagione.