Inter, l'agente di De Vrij: "Il club mi ha chiamato, vogliono accelerare il rinnovo"

MANOVRE NERAZZURRE

Pastorello parla del futuro dell'olandese, in scadenza a giugno: "Lui vuole restare a Milano, ma ci sono anche altri club su di lui"

Mentre continua a dover fare i conti con i dubbi sul futuro di Milan Skriniar, l'Inter lavora parallelamente anche a quello di Stefan De Vrij. Lo ha confermato il suo agente, Federico Pastorello: "Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij, che è un mio assistito - le sue parole a Rai Sport -. Lui vuole restare a Milano, ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto".

L'arrivo in nerazzurro di Francesco Acerbi ha rimodulato in parte le gerarchie difensive delle squadra di Inzaghi, tanto che l'olandese ha assistito dalla panchina ai primi tre match di campionato del 2023 e ha giocato solo 5' nel derby di Supercoppa vinto contro il Milan. Visto l'ormai imminente addio del compagno di reparto slovacco, tuttavia, Marotta e Ausilio potrebbero provare a confermarlo prolungandogli il contratto in scadenza il 30 giugno, magari con l'idea di affiancare a lui e all'ex Lazio qualche giovane da far maturare. Il nome più caldo per il futuro resta quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta.