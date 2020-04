Inter, affondo per Tonali: Zhang accontenta Conte

Cellino, presidente del Brescia, ha lanciato l'asta: per Tonali, ha detto nei giorni scorsi, sarà scontro a due tra Inter e Juve. Ennesima sfida di mercato (non vanno dimenticati i vari Chiesa, Castrovilli, Pellegrini etc. etc.) che Conte non vuole assolutamente perdere: dopo Barella e Sensi, nel centrocampo che sta disegnando per il prossimo futuro il tecnico nerazzurro vuole ci sia anche il gioiellino bresciano. Ed esattamente come fece a fine anni Novanta l'allora presidente dell'Inter Massimo Moratti con Andrea Pirlo, il suo successore Steven Zhang è ora pronto ad acquistare dal Brescia il centrocampista più promettente d'Italia.