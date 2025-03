Inter, De Vrij e Acerbi verso l'addio: scouting in Serie A per ringiovanire la difesa

Le alternative comunque non mancano: tra i nomi più caldi ci sono quelli di Bijol dell'Udinese, Gila della Lazio, Beukema del Bologna e Idzes del Venezia. Tutti di età compresa tra i 24 e i 26 anni, dunque giovani ma non giovanissimi, con alle spalle una discreta esperienza in Serie A e abbastanza duttili a livello tattico. Insomma, i profili ideali per una squadra che non ha certo bisogno di rivoluzioni, ma che punta più che altro ad abbassare l'età media. Lo scouting è appena partito.