Inter: accordo con l'Union Berlino per Gosens, arriva Carlos Augusto

MOSSE NERAZZURRE

L'esterno tedesco via per 15 milioni di euro bonus compresi: il brasiliano del Monza preso con un prestito con obbligo

© Getty Images L'Inter saluta Robin Gosens. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un accordo con l'Union Berlino per la cessione dell'esterno sinistro a titolo definitivo per 15 milioni di euro bonus inclusi. Con la partenza del tedesco, riscattato in aprile dall'Atalanta da dove era arrivato in prestito a gennaio, il club nerazzurro ha chiuso con il Monza per il brasiliano Carlos Augusto che arriverà in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo a 13 milioni più bonus.

Per Gosens si era fatto avanti prima il Bayer Leverkusen e poi il Wolfsburg che aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il giocatore aveva fatto sapere di gradire la destinazione Bundesliga ma la proposta non aveva convinto i nerazzurri. Poi il ritorno su Gosens dell'Union Berlino, che è la soluzione definitiva. A questo punto l'Inter ha accelerato i tempi con il Monza per Carlos Augusto, portandolo in nerazzurro.