Inter, accelerata per Correa: Lotito fa lo sconto, parti vicine

CACCIA ALL'ATTACCANTE

I nerazzurri hanno raggiunto un'intesa col Torino anche per Belotti, ma l'argentino resta la scelta numero uno e ora c'è molta fiducia

Accelerata improvvisa dell'Inter sul fronte Correa, che ora sembra davvero vicinissimo a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Nel corso degli ultimi vertici tra le dirigenze e l'agente del giocatore si stanno cercando di limare le distanze, con la Lazio che ora è disposta a venire incontro alla volontà dell'argentino e lasciarlo partire per 30 milioni più bonus. Marotta e Ausilio si erano già cautelati raggiungendo un'intesa col Torino per Belotti, ma il Tucu è sempre stato la prima scelta e Inzaghi ora è davvero a un passo dal riabbracciarlo. Getty Images

Dopo il summit di oggi che è stato molto positivo, mercoledì è previsto un nuovo contatto tra tutte le parti e giovedì potrebbe essere il giorno del Tucu. L'accordo col giocatore, che aveva fatto chiaramente capire di voler lasciare Roma, c'era già da tempo: all'orizzonte per lui un contratto da 3,5 milioni a stagione fino al 2025. Se tutto dovesse andare per il meglio e l'operazione concludersi velocemente, l'argentino potrebbe dunque già essere a disposizione per la trasferta di Verona di venerdì sera.