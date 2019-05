Inter: nuova accelerata per Barella, in attesa di Kovacic

09/05/2019

L'Inter ha intenzione di pigiare il piede sull'acceleratore per Nicolò Barella. Il giovane centrocampista è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che adesso paiono intenzionati a chiudere. Puntando anche sui buoni rapporti tra Beppe Marotta e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. L'ex dirigente della Juve dovrà mettere in campo tutta la sua diplomazia, però, per trovare un accordo con i sardi, che continuano a chiedere 45-50 milioni di euro. Una cifra che l'Inter non intende sborsare cash, ma soltanto inserendo una o due contropartite tecniche. Non un'operazione facile, intendiamoci, ma a Milano hannno ormai deciso che Barella dovrà vestire la maglia interista nella prossima stagione e faranno di tutto per il buon esito della trattativa.