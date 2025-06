Il Galatasaray gioca al ribasso e spera nella mossa di Calhanoglu: l'Inter attende

Perché al momento Calhanoglu non si è esposto con l'Inter, che dal canto suo non vorrebbe privarsene se non, appunto, per una cifra ritenuta all'altezza di quello che è ancora il perno della mediana. L'anno scorso, dopo qualche giorno di tentennamenti, Hakan aveva deciso di restare in nerazzurro chiudendo le porte al Bayern Monaco, bisogna capire se anche questa volta ribadirà il no di fronte al "suo" Gala e a una proposta da 10 milioni di euro all'anno di stipendio. Secondo i media turchi, in particolare Sporx, Calha vuole tornare a casa e si muoverà in prima persona con l'Inter per chiedere uno sconto sul proprio cartellino.