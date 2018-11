Il Chelsea piomba su Skriniar: Sarri all'assalto dello slovacco

22/11/2018

Uno dei pezzi più pregiati dell' Inter di Spalletti è senza dubbio Milan Skriniar , da tempo sul taccuino di Barcellona e Manchester United . Nella corsa al forte centrale slovacco - come scrive il Sun - ora si è inserito anche il Chelsea di Sarri , che lo vuole per rinforzare il proprio reparto. I nerazzurri l'anno scorso rifiutarono 60 milioni di euro: per acquistarlo adesso ne servono più di 70.

In Inghilterra riferiscono di un Sarri alle prese con qualche problema in difesa, tra giocatori che iniziano ad essere "anziani" come David Luiz e Cahill e altri giovani, tipo il danese Christensen, ancora non del tutto pronti e insoddisfatti per lo scarso minutaggio.



Ecco perché Skriniar, classe 1995, rappresenta un profilo ideale per il Chelsea e per l'ex tecnico del Napoli, che con lo slovacco risolverebbe parecchie cose in un colpo solo. Il difensore, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2022 e da tempo sta discutendo il rinnovo con l'Inter, senza ancora aver raggiunto un'intesa. Una fase di stallo nella quale i Blues stanno provando a inserirsi.