Giroud partirà a gennaio: Inter in pole position

Olivier Giroud ha deciso: lascerà il Chelsea già a gennaio per giocare con più continuità in visto dell'Europeo 2020, visto che al Chelsea per il momento ha messo insieme 200 minuti scarsi da inizio stagione. L'attaccante, racconta l'Equipe, non vuole perdere la titolarità nella Francia di Deschamps e ha ricevuto diverse offerte, tra cui quella più interessante porta alla Serie A e all'Inter.





































Giroud è attirato dalla prospettiva di provare un nuovo campionato e di tornare a lavorare con Antonio Conte anche se proprio la sua voglia di trovare maggiore minutaggio si scontra con l'attuale intoccabilità della coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Molto, se non tutto, dipende da Inter-Barcellona: se la strada interista in Champions League continuasse, ci sarebbe più spazio per un turnover offensivo e Giroud avrebbe un motivo in più per scegliere i nerazzurri.

In caso contrario, potrebbe pure guardare altrove, magari non troppo lontano: Ibra a parte, Giroud era stato accostato anche al Milan. Di sicuro il francese ha meno timore di essere blindato dal Chelsea, a maggior ragione ora che il TAS ha autorizzato i Blues a fare mercato a gennaio: via agli acquisti e dunque pure le cessioni.