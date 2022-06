Dybala all'Inter, Materazzi scrive alla Joya: "Non vedo l'ora"

Anche Marco Materazzi tifa per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter. Anzi, l'ex difensore nerazzurro fa un passo in avanti: commentando un post Instagram della Joya relativo alla vittoria dell'Argentina sull'Italia nella Finalissima 2022, Materazzi ha scritto "Non vedo l'ora!!!" aggiungendo un cuore nero e uno azzurro. Insomma, come se l'affare fosse già fatto. Poi, forse valutando di essersi sbilanciato troppo, Materazzi ha cancellato il commento lasciando comunque il like al post dy Dybala.

© instagram