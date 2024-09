Inter, tutto fatto per il rinnovo di Dumfries fino al 2028

inter

L'esterno olandese prolunga di tre anni: stipendio da 4 milioni netti ma il club continuerà a beneficiare del Decreto Crescita

L'Inter ha chiuso per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. La trattativa tra il club nerazzurro e l'olandese è giunta al traguardo: l'ex Psv firmerà presto il prolungamento fino al 2028. Nel contratto dell'esterno destro, attualmente in scadenza tra un anno, non è prevista alcuna clausola rescissoria.

Dumfries continuerà a guadagnare 4 milioni di euro netti a stagione ma sul bilancio peserà "solo" per 5,2 milioni lordi perché continuerà a beneficiare del Decreto Crescita, come previsto per i calciatori che ne avevano usufruito all'arrivo nel momento in cui la norma era ancora attiva. L'olandese, 28 anni, era arrivato nel 2021 dal PSV Eindhoven.

