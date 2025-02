Donnarumma-Psg, storia agli sgoccioli: l'Inter è in allerta. Problema stipendio

La storia tra il Psg e Gianluigi Donnarumma rischia di essere davvero agli sgoccioli. La trattativa per il rinnovo del contratto dell'ex Milan, in scadenza con i parigini nel 2026, non è più ripresa e i parigini, conferma L'Equipe, hanno puntato il numero uno del Lille, Lucas Chevalier in vista dell'estate. Sempre il noto quotidiano francese riporta di come l'entourage del portiere non sia a conoscenza di una eventuale ripresa dei dialoghi in merito al possibile prolungamento del 25enne di Castellammare di Stabia.