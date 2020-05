Dalla Spagna insistono: "Lautaro ha scelto il Barcellona"

INTER

Lautaro Martinez avrebbe fatto un passo importante verso il Barcellona. Secondo quanto trapela dalla Spagna, e in particolare da "Mundo Deportivo", l'attaccante argentino si sarebbe deciso a uscire allo scoperto. Il "Toro", infatti, avrebbe intenzione di non voler parlare di rinnovo contrattuale con l'Inter perché sa che nel suo prossimo fiuturo ci sono i bluagrana. Galante: "Guai a vendere Lautaro"

Vedi anche inter Setien: "Lautaro grande giocatore e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori" Lautaro è in scadenza nel giugno del 2023, ma Suning vorrebbe adeguare il suo compenso vista l'ottima stagione disputata e il suo aumentato valore sul mercato. Ma anche per provare a convincerlo a rimanere a Milano nonostante le pressioni, comprese le fresche parole di Setien, che arrivano ormai da diverse settimane dalla Catalogna.

In caso di trattativa per la sua cessione, comunque, l'Inter non intende fare sconti e chiede 90 milioni di euro cash più una o due contropartite tecniche.