Cuadrado all'Inter, il giocatore atteso a Milano per visite e firma

L'ex Juventus a Milano lunedì sera, martedì visite e firma. I tifosi nerazzurri arrabbiati, la Curva Nord nega contestazioni organizzate

C'eravamo tanto odiati: gli intrecci più clamorosi sull'asse Inter-Juve

















© sportmediaset 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il blitz a sorpresa dell'Inter per Juan Cuadrado si concretizzerà tra lunedì sera e martedì: l'ex Juventus è atteso a Milano in giornata mentre le visite mediche sono previste nella giornata di domani, quando arriverà anche la firma sul contratto annuale da 2,5 milioni di euro netti. La rabbia dei tifosi nerazzurri per l'arrivo del colombiano è scoppiata sui social ma non ci dovrebbero essere contestazioni, quantomeno organizzate dalla Curva Nord.

CUADRADO ALL'INTER: VISITE E FIRMA Cuadrado, che in rosa sostituirà Bellanova (rientrato dal prestito al Cagliari che poi lo ha ceduto al Torino) come alternativa a Dumfries, arriverà a Milano in serata in modo da poter effettuare sin dal primo mattino di martedì le visite mediche, seguite dall'idoneità al Coni e la successiva firma sul contratto fino al 30 giugno 2024: tutto in 24 ore, dunque.

dite la vostra 17 lug 2023