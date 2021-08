Inter, Correa ufficiale ma è ancora caccia alla punta: Scamacca e Keita nel mirino

MANOVRE NERAZZURE

Il mercato dell'Inter non si ferma. C'è la necessità di un altro attaccante e la pista Nandez non è ancora chiusa

Correa arriva, fa le visite mediche e, dopo aver messo la firma sul contratto, inizia la sua avventura con il primo allenamento ad Appiano. L'Inter, però, non ha intenzione di fermarsi. Pinamonti se n'è andato e Sanchez, visti i continui problemi fisici, non convince fino in fondo. C'è bisogno di un'altra punta che garantisca un ricambio di livello e Satriano, per quanto apprezzato da Inzaghi, è ancora troppo acerbo per essere considerato una credibile alternativa. Ecco perché restano aperte le piste che portano a Scamacca e a un possibile ritorno: quello di Keita Balde.

Il giocatore del Sassuolo era cercato anche dal Verona che però ha deciso di puntare su Simeone. Scamacca, che è gestito da Alessandro Lucci, protagonista dell’operazione Correa e Dzeko, potrebbe arrivare il prestito, visto che il Sassuolo è intenzionato a lasciarlo partire. C'è da superare, però, la concorrenza dell'Eintracht Francoforte che è pronto a prenderlo a titolo definitivo. L'altro nome che ha preso di nuovo piede è quello di Keita Balde, ormai separato in casa al Monaco e che è già stato allenato da Inzaghi durante la sua esperienza laziale. Se non rientrerà alla Samp, potrebbe tornare in nerazzurro sempre con la formula del prestito.

Il mercato dell'Inter, in ogni caso, non si ferma all'attacco. C'è ancora la speranza di portare a Milano Nandez. L'esterno uruguaiano, cercato per quasi tutta l'estate, potrebbe essere il colpo dell'ultima ora.

CORREA, IL COMUNICATO DELLA LAZIO

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità”.