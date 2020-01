Conte vuole Vidal, Marotta e Felicevich glielo portano: a Lecce con il Guerriero

L'obiettivo per gennaio è Arturo Vidal. Punto. Che arrivi o meno, ma all'Inter sono fiduciosi non solo sul buon esito della trattativa ma anche sui tempi del suo sbarco, questo è. Poi, è vero, a centrocampo si lavora anche su altri profili, vedi Eriksen, ma non per l'immediato. Il danese, che a giugno si svincola dal Tottenham, è un progetto, non solo un'idea, ma Marotta ha lavorato (perché i contatti con il suo agente sono iniziati già a novembre) in prospettiva futura: le presunte accelerazioni rilanciate in questi giorni dai media danesi sono più che altro una forzatura mediatica. Gli Spurs avrebbero ovviamente tutto l'interesse a monetizzare ora (20/25 milioni per un giocatore in scadenza sarebbero un ottimo affare), diversa però la posizione del giocatore (e del suo agente) che a giugno andrebbe (andrebbero) invece a capitalizzare la libertà contrattuale con uno stipendio "faraonico" (e commissioni altrettanto pesanti). La lista dei pretendenti vede in prima fila Real Madrid e Psg, l'Inter c'è e non è affatto defilata. Se poi, da qui ai prossimi venti giorni non arrivassero le notizie attese dalla Spagna, non si può escludere un tentativo anticipato di all-in per il danese, ma lo stato dei fatti, ad oggi, è questo.

E' questo perché come si diceva l'obiettivo ora è e resta Vidal. Poco contano le parole e le speranze di Valverde e poco conta che il cileno sia stato convocato per il derby con l'Espanyol: il tecnico blaugrana non poteva dire altro e non poteva fare altrimenti. L'Inter confida innanzitutto sulla volontà del giocatore. Poi sulla necessità del Barcellona di incassare già a gennaio. E infine sul rapporto "ammaccato" tra il giocatore e la società dopo la denuncia per inadempienza presentata dal cileno. La distanza tra offerta e richiesta è colmabile (12 mln ha offerto l'Inter, 20 mln ha chiesto il Barcellona) ed è su questo che deve lavorare l'agente di Vidal, Fernando Felicevich, già prezioso mediatore nella trattativa dell'estate scorsa con lo United per Alexis Sanchez. I tempi? Entro l'inizio del girone di ritorno (per la trasferta di Lecce, dunque) Conte è convinto di poter avere con sè Vidal. Il resto (esterno e punta, i nomi sono quelli di Alonso, Acuna, Darmian e Giroud) è condizionato dalle uscite: quella Gabigol in primis e quella a seguire di Politano. Ma ora la priorità è una, una soltanto: Arturo Vidal.