Brozovic tra Arabia e Barcellona: Xavi in pressing sul centrocampista

Mentre l'Inter attende l'ultimo rilancio, forse quello decisivo, dell'Al-Nassr per Marcelo Brozovic, da Barcellona rilanciano: Xavi vuole il centrocampista croato per renderlo il perno della mediana che ha appena visto la partenza di Sergi Busquets in direzione Inter Miami. Mundo Deportivo ammette che le prime richieste del tecnico dei catalani erano Joshua Kimmich (Bayen Monaco) e Martín Zubimendi (Real Sociedad) ma il Barça non ha margini di manovra così ampi mentre i 25 milioni chiesti dai nerazzurri per Brozovic possono essere un buon compresso per un giocatore che ha 30 anni e anche nelle recenti finali appena giocate (Champions e Nations League) ha dimostrato di calarsi perfettamente nel calcio ad altissimi livelli.