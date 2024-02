Inter, Barella dice no al Manchester City e rinnova fino al 2029

la scelta

In estate lo aveva cercato Guardiola ma il centrocampista ha scelto il nerazzurro: pronto uno stipendio da 7 milioni di euro

Quando, negli ultimi giorni di mercato estivi, si era capito che la pista Paquetà sarebbe tramontata, il Manchester City ha ufficialmente bussato alla porta dell'Inter per chiedere informazioni su Nicolò Barella. Pep Guardiola, che solo qualche settimana prima lo aveva visto da avversario in campo nella finale di Champions League, avrebbe voluto il centrocampista azzurro in Premier League ma né lui, né il club nerazzurro, hanno aperto al trasferimento confermando quella che sembra l'intenzione di Barella, cioè di andare avanti a lungo con la maglia interista.

Questo retroscena di mercato, raccontato dalla Gazzetta dello Sport, ci porta direttamente ai nostri giorni e al futuro del vicecapitano nerazzurro: in scadenza 2026, club e giocatore sono impegnati in una trattativa per il rinnovo che allungherebbe il contratto di ulteriori tre anni, fino al 2029. Un impegno, da entrambe le parti, a certificare l'amore di Barella verso l'Inter e dell'Inter verso Barella.

Rendimento importante, vicecapitano, titolare in Nazionale, cercato dai big club stranieri: in viale della Liberazione sanno che per continuare a lungo con il classe 1997 servirà uno stipendio all'altezza e infatti nei colloqui si sta parlando pure di questo. Attualmente Barella, tra parte fissa e bonus, arriva a guadagnare circa 6 milioni di euro mentre nel nuovo accordo in discussione arriverebbe a quota 7 milioni, dietro nella rosa solo a Lautaro Martinez (altro discorso in piedi da tempo e col quale si conta di chiudere nel più breve tempo possibile).

Le modalità con le quali l'Inter lavora a questo rinnovo (che potrebbe scattare dal primo luglio), come d'altronde quello per Lautaro, segnano un po' la svolta dal punto di vista economico: l'idea è far partecipare i giocatori agli incassi che il cammino internazionale (Champions League ma anche il nuovo Mondiale per Club) della squadra garantirà alla società. Quindi non tanto, come ora, un bonus in caso di vittoria del torneo ma una specie di premio di risultato a seconda della strada che l'Inter farà nelle coppe internazionali.

Vedi anche inter Inter, Marcus Thuram: "Vinciamo e siamo felici assieme. Sento di essere qui da anni"