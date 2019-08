Barcellona, Valverde apre all'addio di Vidal: Inter alla finestra

Un possibile assist all'Inter da Ernesto Valverde. "A centrocampo abbiamo molti giocatori, vedremo se succede qualcosa. Non so se in entrata o in uscita", ha dichiarato il tecnico del Barcellona dopo la conquista del Trofeo Gamper (vittoria sull'Arsenal). A specifica domanda su Vidal, l'allenatore blaugrana ha 'ammesso' che il cileno potrebbe faticare a trovare spazio: "Sulla mediana ci sarà più concorrenza quest'anno". Valverde non ha quindi blindato il 32enne da tempo nel mirino dei nerazzurri. Al momento il club di viale Liberazione ha l'attenzione rivolta alle operazioni Dzeko e Lukau ma nel corso del mese di agosto, probabilmente negli ultimi giorni di mercato, potrebbe tentare l'assalto per l'ex Bayern Monaco (o in alternativa per Ivan Rakitic).

Trofeo Gamper al Barça: Suarez stende l'Arsenal al 90' Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images