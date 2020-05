Barcellona-Lautaro, l'Inter non ci sta dopo l'ultima offerta: "Ci prendete per stupidi?"

NIENTE SCONTI

Barcellona-Lautaro Martinez è destinata a diventare la prossima telenovela del calciomercato sull'asse Serie A-Liga. Nonostante le smentite di rito, qualcosa si muove e la volontà dei blaugrana di portare l'argentino al Camp Nou è forte. L'Inter però non ha bisogno di vendere e per mollare la presa vuole quell'offerta irrinunciabile che per ora non è stata nemmeno sfiorata, anzi. Dopo l'ultimo approccio del Barça, la dirigenza dell'Inter si sarebbe infuriata: "Ci prendete per matti o stupidi?" avrebbe risposto l'uomo-mercato nerazzurro, come riportano dalla Spagna.

Nella mattinata di venerdì, un dirigente dell'Inter ha commentato così l'ultima proposta del Barcellona: chiedeva se si pensasse che nel club nerazzurro fossero stupidi o matti, a fronte dello scambio offerto dai blaugrana", ha raccontato un giornalista del Mundo Deportivo.

Il problema oltre alla parte economica dell'affare sarebbe stato nel ventaglio di giocatori offerti come contropartite per l'Inter: Rafinha, Todibo, Semedo tra gli altri. Giocatori di qualità, ma messi sul mercato dal Barcellona perché considerati in eccesso. Da lì la presa di posizione netta dell'Inter con un messaggio chiaro e forte per i catalani: almeno 90 milioni cash e una pedina di scambio a scelta dell'Inter o niente.