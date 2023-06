Azplicueta torna in Spagna e sceglie l'Atletico Madrid: l'Inter rinuncia

la sorpresa

Il difensore spagnolo aveva un accordo verbale con i nerazzurri ma vuole tornare in Spagna, anche per questioni familiari

L'Inter costretta a rinunciare a Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo sta trattando la risoluzione del contratto fino al 2024 col Chelsea e si era promesso ai nerazzurri, con i quali aveva un accordo verbale per un biennale. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto l'Atletico Madrid e, di fronte a un possibile ritorno in Spagna, il difensore, anche per questioni familiari, ha cambiato idea. A questo punto l'Inter ha abbandonato la pista e dovrà cercare altrove per il sostituto di Skriniar.

Per Azpilicueta si era già parlato di possibili visite mediche la prossima settimana, ma ovviamente ora è tutto cancellato. L'Inter aveva individuato in lui il sostituto di Skriniar, un profilo di livello per dare più alternative a Simone Inzaghi nelle rotazioni in difesa. Un po' ai margini della rosa extralarge dei Blues, lo spagnolo è infatti a caccia di un minutaggio maggiore e spera di poter riuscire a trovare spazio in una nuova squadra. Un tassello di grande esperienza capace di dare garanzie, fisicità e solidità al reparto arretrato e di portare anche una certa personalità nello spogliatoio: tutte qualità che metterà al servizio dell'Atletico Madrid.

