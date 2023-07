L'Al Nassr bussa alla porta dell'Inter per Onana: offerta importante per il portiere

INTER

Il club saudita prosegue le sue spese alla Pinetina e punta forte sul portiere camerunese

Onana, il guardiano nerazzurro



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Al Nassr potrebbe non aver finito la sua spesa in casa Inter con l'acquisto di Marcelo Brozovic e l'accordo quasi raggiunto con Alex Cordaz. Il club saudita, infatti, nelle ultime ore avrebbe fatto un tentativo anche per André Onana, estremo difensore nerazzurro già finito sul taccuino del Manchester United in questa sessione di mercato. Il camerunese è stato dichiarato cedibile dal club nerazzurro, a patto che arrivi una proposta di almeno 60 milioni. E secondo quanto riferito da CBS Soccer il club di Riad avrebbe presentato un'offerta economicamente molto importante.

Dopo i 18 milioni sborsati per Brozovic e l'accordo a parametro zero per Cordaz, che in terra saudita dovrebbe guadagnare 1 milione con la possibilità di entrare successivamente nello staff dei preparatori, l'ultimo nerazzurro a finire sul taccuino di mercato dell'Al Nassr sarebbe proprio Onana. Il camerunese piace alla società araba, un profilo che stuzzica i dirigenti sauditi che devono trovare il sostituto di David Ospina, ex Napoli, costretto ai box per diversi mesi a causa della frattura del gomito.

Quella giunta all'Inter, stando a quanto riferito da CBS Socccer, sarebbe un'offerta economicamente molto importante per assicurarsi un estremo difensore d'esperienza che nell'ultima stagione con la maglia nerazzurra ha trascinato i suoi a suon di parate fino alla finale di Champions League. Prestazioni che lo hanno fatto balzare in cima alla lista dei desideri di ten Hag per il suo Manchester United, ma ora anche in quella di Luis Castro.