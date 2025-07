Inter, ufficiale Bonny: “Un sogno che si avvera. Felice di ritrovare Chivu”

Bonny ha poi parlato del rapporto con Cristian Chivu, che ritrova a Milano dopo i mesi vissuti insieme a Parma: “Ci ha aiutato molto negli ultimi mesi, è davvero una brava persona. Ha avuto fiducia in me e mi ha aiutato molto, sono felice di ritrovarlo qui per continuare insieme il nostro percorso. Sono un giocatore che può giocare ovunque per il campo, quello che si definisce un attaccante moderno. Mi piace avere il pallone e dialogare con i miei compagni, mi piace fare gol ma anche far segnare gli altri. Lautaro e Thuram li guarderò ogni giorno in allenamento con gli occhi di un bambino. Cercherò di imparare tutto da loro, guarderò ogni cosa che faranno perché sono grandi giocatori, di un livello altissimo. Per me è una grande opportunità giocare insieme a loro, Sarà un piacere. Ci sono tanti campioni francesi che hanno giocato nell’Inter, sicuramente Thuram, ma anche Djorkaeff, Blanc e Vieira. Spero di seguire le loro tracce. Un messaggio per i tifosi? Forza Inter!”.