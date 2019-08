Il rinnovo di Dzeko con la Roma cambia le strategie dell'Inter in attacco: ora in vantaggio c'è Alexis Sanchez, che il Manchester United sarebbe disposto anche a prestare o addirittura liberare a zero. L'ostacolo riguarda il pesante ingaggio del 31enne: 14 milioni di euro netti, senza una riduzione dello stipendio l'affare sarebbe molto difficile.