Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer

Le incertezze mostrate da Sommer contro l'Arsenal, non le prime in questa stagione, e il contratto in scadenza nel 2026 hanno convinto l'Inter ad accelerare per il futuro della porta. Il nome in cima alla lista è quello di Emiliano "Dibu" Martinez. Secondo il Corriere della Sera i nerazzurri hanno già avviato i primi dialoghi per il campione del mondo argentino, che nonostante i due premi Yashin sembra arrivato ai titoli di coda della sua avventura all'Aston Villa. L'operazione resta complessa: l'ostacolo principale è l'alto ingaggio percepito in Premier League, che richiederebbe un sacrificio da parte del giocatore.