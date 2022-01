Inter, summit di mercato con Zhang: Gosens e Caicedo subito, Scamacca e Frattesi a giugno

INTER

La dirigenza nerazzurra ha fatto il punto in videoconferenza con Inzaghi: questi gli obiettivi

All'Inter c'è un oggi che porta a Gosens e Caicedo. E poi c'è un domani che conduce, tra gli altri, a Scamacca e Frattesi. Nell'immediato, insomma, Marotta e Ausilio sono al lavoro per realizzare un investimento relativamente pesante ma dalla sicura rendita futura (l'esterno tedesco dell'Atalanta) e per tamponare una falla in attacco (complice l'infortunio di Correa) con una punta buona per i prossimi quattro mesi e mezzo (l'ex centravanti laziale oggi al Genoa che Inzaghi ben conosce e apprezza). Poi, puntando lo sguardo sulla prossima estate, si stanno gettando basi sempre più solide per i due giocatori del Sassuolo (per Scamacca, oltretutto, è venuta meno la concorrenza della Juve, decisamente impegnata su Vlahovic).

Intendiamoci: stiamo parlando di obiettivi, non di operazioni concluse. Questo vale innanzitutto per Gosens: il presidente Zhang ha dato l'ok per un investimento "futuribile", questo a patto però che l'esborso economico vada a gravare sul prossimo bilancio, vale a dire un prestito con diritto di riscatto e obbligo mascherato posticipato all'estate. La trattativa non è semplice, l'Atalanta valuta il giocatore oltre 30 milioni, non c'è stata chiusura di fronte alla richiesta dell'Inter di sedersi a un tavolo per parlarne. Il tedesco, cercato anche dal Newcastle, ha invece già dato il suo assenso al trasferimento a Milano: al momento è ancora fermo per infortunio, ma nell'arco di 20/25 giorni dovrebbe tornare disponibile. Per Caicedo, invece, la situazione è più semplice: il Genoa ha già dato l'ok per un prestito sino a giugno, se l'ex Lazio accetta di ridursi l'ingaggio (l'Inter non è disposta ad andare oltre gli 800mila euro per cinque mesi) vivrà il finale di stagione in maglia nerazzurra. Altrimenti resta sullo sfondo la possibilità di un ritorno a Milano dallo Spezia di Salcedo.

Detto invece delle trattative che proseguono con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi in vista della prossima stagione, in uscita per l'Inter restano Sensi (se i due affari legati a Gosens e Caicedo si chiudono il centrocampista può partire) destinato alla Samp e Kolarov prossimo invece a chiudere con il calcio giocato.