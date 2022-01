Inter, Simone Inzaghi positivo al Covid

INTER

Il tecnico nerazzurro seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario

Nuovo caso di positività al Covid in seno all'Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato con una nota ufficiale che "Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Dopo la vittoria di sabato sera contro il Venezia - match fra l'altro rimasto a lungo in dubbio viste le diverse positività nel club lagunare - l'allenatore nerazzurro aveva concesso tre giorni di riposo alla squadra prima della ripresa prevista mercoledì. In questi giorni Inzaghi si sarebbe dovuto invece incontrare con la dirigenza per fare il punto sulle prossime possibili mosse di mercato, un summit a questo punto evidentemente non in presenza ma da remoto.

Complice la pausa (con i sudamericani lontani da Appiano, ad eccezione di Vidal che è squalificato, e i tre azzurri Barella, Bastoni e Sensi impegnati nello stage con l'Italia dal 26 al 28 gennaio), Simone Inzaghi e lo staff nerazzurro avevano programmato un lavoro di ripresa-recupero in queste due settimane che portano al derby con il Milan e al successivo tour de force campionato-CoppaItalia-Champions che vedrà i nerazzurri impegnati contro Roma, Napoli e Liverpool. In realtà questa positività suona come un campanello d'allarme, con una situazione che andrà così monitorata giorno dopo giorno per scongiurare il pericolo di un focolaio interno allo spogliatoio. Al rientro al lavoro, dunque, tamponi di controllo di routine ma presumibilmente misure cautelative potenziate per evitare ogni pericolo.