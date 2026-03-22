Inter su Andrey Santos: colpo a centrocampo?

L'Inter ha messo ufficialmente nel mirino Andrey Santos per rinforzare il centrocampo, riallacciando i contatti con l'entourage del brasiliano dopo i primi sondaggi esplorativi effettuati già nel corso del 2025. Il club nerazzurro, da tempo sulle tracce del talento di proprietà del Chelsea, si scontra però con una valutazione economica proibitiva, dato che i Blues hanno già respinto in passato una maxi-offerta da 50 milioni di euro proveniente dall'Arabia Saudita. Nonostante l'apprezzamento totale della dirigenza di Viale della Liberazione e i summit già avvenuti con intermediari vicini ai procuratori Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, l'operazione resta in una fase di monitoraggio serrato: "c'è ancora strada da fare prima di dire che si può portare in Italia" spiega Fabrizio Romano.