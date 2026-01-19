Logo SportMediaset

Mercato

Inter, scudo su Dimarco: no all'Arsenal, pronto il rinnovo "alla Bastoni"

19 Gen 2026 - 09:31

Le sirene della Premier (Arsenal in testa) non spaventano l'Inter, decisa a blindare Federico Dimarco. Da febbraio la dirigenza avvierà le trattative per il rinnovo: il piano è prolungare l'attuale scadenza (2027) fino al 2029 o 2030, con un adeguamento dell'ingaggio a 5-5,5 milioni a stagione, equiparandolo ai top della rosa. Per il tecnico Chivu, l'esterno (già a quota 4 gol e 7 assist) è un pilastro incedibile. Definitivamente tramontata, invece, la pista Manchester United dopo l'addio di Amorim. Lo scrive Tuttosport.

