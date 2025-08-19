Logo SportMediaset
Mercato
INTER

Inter, riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, da domani si allena con l'Under23

L'attaccante iraniano ha fatto ritorno in Italia: è fuori dai piani nerazzurri e resta sul mercato

19 Ago 2025 - 15:42
© Getty Images

© Getty Images

Medhi Taremi è tornato in Italia: l'attaccante iraniano si è rivisto ad Appiano Gentile per svolgere alcuni test fisici e da domani riprenderà ad allenarsi, non agli ordini di mister Chivu ma di Vecchi, aggregandosi infatti momentaneante all'Inter Under23. Il giocatore resta infatti fuori dalla programmazione della prima squadra, è sul mercato e in queste ultime due settimane di mercato si cercherà una soluzione che sinora non è stata trovata.

Dopo aver rifiutato Flamengo e Botafogo, con la dichiarata volontà di restare a giocare in Europa, per Taremi ci sono stati solo sondaggi dalla Turchia (il Besiktas) e dall'Inghilterra (Leeds e Fulham): nulla però che abbia potuto portare a una vera e propria trattativa. L'Inter a inizio mercato contava di poter ricavare dalla sua cessione tra gli 8 e i 10 milioni: valutazione destinata a calare con l'avvicinarsi della fine del mercato.

inter
taremi
under 23

