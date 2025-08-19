Inter, riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, da domani si allena con l'Under23

Dopo aver rifiutato Flamengo e Botafogo, con la dichiarata volontà di restare a giocare in Europa, per Taremi ci sono stati solo sondaggi dalla Turchia (il Besiktas) e dall'Inghilterra (Leeds e Fulham): nulla però che abbia potuto portare a una vera e propria trattativa. L'Inter a inizio mercato contava di poter ricavare dalla sua cessione tra gli 8 e i 10 milioni: valutazione destinata a calare con l'avvicinarsi della fine del mercato.