Inter, pronto l'assalto decisivo a Eriksen

IL COLPO

Serve un piccolo sforzo, quello necessario per limare la distanza tra l'offerta dell'Inter (15 milioni) e la richiesta del Tottenham, fermo a quota 20 milioni nonostante un contratto in scadenza tra nemmeno sei mesi. La trattativa si sbloccherà ed Eriksen, nonostante il bluff di José Mourinho ("Mi stupisce l'ottimismo dei dirigenti dell'Inter quando non hanno ancora presentato un'offerta. Eriksen giocherà con il Watford..."), diventerà un giocatore dell'Inter. Troppo importante la questione per saltare in questa fase. E troppo decisa la richiesta di Antonio Conte per non accontentarlo. La giornata di ieri, intanto, è stata un'altra volta interlocutoria. Non sul versante giocatore, perché il passaggio a Milano dell'agente del danese è stato in tutto e per tutto risolutivo, con tanto di brindisi a cena con Marotta. Piuttosto, appunto, per la chiacchierata tra l'ad nerazzurro e Daniel Levy, sua controparte nell'affare.

L'Inter, per smentire le parole dello Special One, la sua offerta l'ha fatta eccome. E il Tottenham, per il momento, ha risposto no grazie. Una risposta ovviamente non definitiva, perché a Londra sono del tutto consapevoli di non poter trattenere il giocatore e, dettaglio ancora più importante, di non poter correre il rischio di perderlo a giugno senza incassare un euro. Cosa accadrà, dunque? Che i contatti tra Marotta e Levy continueranno e che si troverà il modo di far quadrare il tutto. Magari inserendo dei bonus nell'offerta e avvicinando così le pretese del Tottenham.

La settimana prossima, va da sè, sarà decisiva. La forbice non è ampia e tra lunedì e mercoledì tutto dovrebbe andare a posto. A meno di sorprese, ovviamente, che negli ultimi giorni non sono mancate in casa Inter. La certezza è che in questo momento non ci siano alternative a Eriksen e che il danese sia il solo, e ultimo, obiettivo dei nerazzurri per il centrocampo. Per il resto, preso Young, si continua a lavorare per Giroud - piccola frenata, ma affare ancora più che possibile. Anche in questo caso c'è l'accordo con il giocatore, ndr - e, sempre con il Chelsea, si è cominciato a parlare di Moses, giocatore che Conte apprezza particolarmente e che potrebbe completare la catena degli esterni.

Attenzione, però, alla pista che porta a Llorente. Dello spagnolo, che il Napoli vorrebbe far partire, si era parlato giorni fa ipotizzando uno scambio con Politano. E dato che l'ex Sassuolo è tornato alla base dopo la tormentata trattativa con la Roma per Spinazzola non è detto che la questione non possa tornare di moda.