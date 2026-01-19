Inter, preso il difensore croato Leon Jakirovic

Leon Jakirovic è di fatto un giocatore dell'Inter. Ad annunciare l'acquisto dalla Dinamo Zagabria del difensore croato classe 2008 è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. La Dinamo ha accettato l’offerta da 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale sulla futura rivendita presentata dal club nerazzurro. Il centrale di piede mancino sarà questa settimana in Italia per le visite mediche. L'Inter ha superato la concorrenza del Salisburgo anche grazie ai buoni rapporti con gli agenti del giocatore, gli stessi di Sucic.