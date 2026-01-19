Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, preso il difensore croato Leon Jakirovic

19 Gen 2026 - 21:42
© afp

© afp

Leon Jakirovic è di fatto un giocatore dell'Inter. Ad annunciare l'acquisto dalla Dinamo Zagabria del difensore croato classe 2008 è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. La Dinamo ha accettato l’offerta da 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale sulla futura rivendita presentata dal club nerazzurro. Il centrale di piede mancino sarà questa settimana in Italia per le visite mediche. L'Inter ha superato la concorrenza del Salisburgo anche grazie ai buoni rapporti con gli agenti del giocatore, gli stessi di Sucic.

Ultimi video

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Chievo-Douglas Costa, tutto vero: ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:24
Napoli, contatti positivi col Pisa per Lucca
23:07
Lecce, fatta per Cheddira
22:31
Manchester United, nel mirino c'è Ruben Neves
21:45
Roma, Hermoso ko. Si riapre la pista Dragusin?
21:42
Inter, preso il difensore croato Leon Jakirovic