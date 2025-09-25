Nizza, il rimpianto di Haise: "El-Aynaoui era la mia priorità"
25 Set 2025 - 21:43
Franck Haise, dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma, ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda proprio i giallorossi: "El-Aynaoui era la mia priorità a centrocampo, ma ci sono giocatori che si possono prendere e altri no".
