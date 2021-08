Inter, nuova idea Insigne per l’attacco

LO SCENARIO

Fumata grigia tra il Napoli e il suo capitano, i nerazzurri ci pensano

Dall’azzurro al nerazzurro? Nel mercato dei grandi addii, da Sergio Ramos a Messi passando per Donnarumma, c’è un’altra bandiera che a sorpresa potrebbe cambiare squadra: Lorenzo Insigne. Il rinnovo del capitano del Napoli non arriva, il primo colloquio interlocutorio tra l'agente del giocatore e il club ha portato alla fumata grigia e così l’Inter, che cerca un altro attaccante oltre a Dzeko per completare l’attacco di Inzaghi, ci sta pensando seriamente. Getty Images

Per il momento si tratta soltanto di un’idea, che però potrebbe diventare sempre più concreta col passare dei giorni. L’accordo tra Insigne e il Napoli per il rinnovo tarda ad arrivare ed essendo Lorenzo in scadenza nel 2022, gli azzurri rischiano di perderlo a zero nella prossima stagione. La classica occasione di mercato che stuzzica Marotta, che potrebbe portare Insigne a Milano per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Naturalmente sarà decisiva la volontà del giocatore, che in questi giorni starebbe riflettendo molto sul suo futuro, ma l’Inter ha aggiunto anche il nome di Insigne alla lista di attaccanti chiamati a non far rimpiangere il partente Lukaku che comprende anche Duvan Zapata (ma l’Atalanta non lo venderà se non troverà un sostituto all’altezza) e Joaquin Correa, per cui Lotito chiede circa 40 milioni. In caso di clamoroso addio di Insigne, il Napoli potrebbe virare su Boga del Sassuolo, ma ogni discorso in questo senso è prematuro.

