Il City non molla Cherki: nuovi contatti con il Lione

Il City e il Lione in giornata riprenderanno i dialoghi che riguardano Rayan Cherki. Gli inglesi non mollano il talento francese che fin da subito avevano messo nei primissimi posti della lista della spesa (che comprendeva anche Tijjani Reijnders). Anzi, la voglia di portare a Manchester Cherki è addirittura aumentata dopo la mezz'ora da fuoriclasse in Nations League contro la Spagna. Il City ha in mente di alzare ulteriormente l'offerta da 30 milioni già presentata all'OL. Sul lato dell'accordo con il calciatore non ci saranno problemi: Cherki vuole fortemente indossare la maglia dei Citizens.