Inter, no del Chelsea per Lukaku: vuole 45 milioni. E la Juve entra in corsa

CHE LOTTA!

Il Chelsea spara alto per Lukaku: vuole 45 milioni di euro. E spunta la Juventus

La strada per riportare Romelu Lukaku all'Inter è tutt'altro che in discesa. Nonostante la volontà chiara del calciatore, voglioso di rimettere piede alla Pinetina, il Chelsea continua a tenere botta. I Blues proseguono nel mantenere alto il prezzo della punta ex Manchester United, e adesso c'è un ostacolo in più. Si perchè secondo l'autorevole portale The Athletic anche la Juventus si sarebbe messa in corsa per Big Rom.

L'Inter, prossima a cedere Onana, con conseguente incasso di 55 milioni di euro (bonus compresi), avrebbe finalmente maturato la scelta di acquistare Lukaku (prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 30 mln complessivi), ma è proprio la cifra in questione a irritare i londinesi. Londinesi che avrebbero detto no alla proposta di Marotta rilanciando: per fare partire subito il belga servono 45 milioni di euro. Non di meno. Si tratterà ancora, visto che l'obiettivo in Viale della Liberazione è quella di chiudere al più presto la faccenda. Certo, servirà un ulteriore sforzo per raggiungere l'accordo e tenere lontana la Juventus che, nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto. Sullo sfondo inoltre, ci sono sempre gli arabi dell'Al-Hilal.