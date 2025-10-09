Inter, Mkhitaryan: "Il mio futuro? Giocare ancora a lungo"
09 Ott 2025 - 09:10
09 Ott 2025 - 09:10
Così Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "In generale voglio giocare a pallone il più lungo possibile. Ma a una condizione: che sia capace di dare ancora qualcosa, se no dirò arrivederci e grazie".
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.