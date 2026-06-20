Inter Miami, è fatta per l'arrivo di Casemiro a parametro zero

20 Giu 2026 - 14:44
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Grande colpo dell'Inter Miami: è praticamente chiuso l'accordo per portare negli USA il brasiliano Casemiro. Il mediano classe 1991 arriva a rinforzare la truppa guidata da Lionel Messi in Florida. C'è attesa solo per l'imminente annuncio ufficiale, poi per il giocatore inizierà una nuova avventura fuori dal calcio europeo. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Nell'ultima stagione con i Red Devils Casemiro ha avuto un rendimento eccellente: 34 presenze in Premier League con 9 gol segnati per totali 2589 minuti. Si tratta del suo record assoluto di reti in una stagione in una massima serie.

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