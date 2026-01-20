Inter, Marotta: "Mercato povero, non c'è un'occasione per migliorare la rosa"

Intervenuto a Sky Sport prima del calcio d'inizio di Inter-Arsenal, Giuseppe Marotta, ad e presidente nerazzurro, ha parlato del mercato di gennaio: "È un mercato povero, senza occasioni che facciano salire il livello della nostra rosa. I sondaggi di Ausilio e Baccin devono essere costanti, ma ora non c’è l’occasione che ci possa fare migliorare. Dumfries poi è in via di guarigione e sarà a disposizione quanto prima". Sulla trattativa per Jakimovic, aggiunge: "I miei colleghi hanno fatto il sondaggio e spero si arrivi a una conclusione. Sarei felice di poter aggregare questo ragazzo interessantissimo al nostro organico, parlando anche di Under 23. La Dinamo è una fucina di giovani; siamo molto contenti di Sucic, poi è il presidente che ha il diritto di accettare l’offerta migliore".