Inter, Marotta e la trattativa con Allegri: "Quell'incontro mi fece capire una cosa importante"

27 Mag 2026 - 21:44
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Intervistato da Dazn, Beppe Marotta è tornato sul possibile approdo di Max Allegri sulla panchina dell'Inter dopo l'addio ai nerazzurri di Antonio Conte. "Non nascondo che ci siamo incontrati con Allegri nell'estate in cui prendemmo Inzaghi - ha ammesso il Presidente dell'Inter. Ma lui aveva già speso più di una parola con la Juventus dopo aver rifiutato il Real Madrid. A parte ciò questo quella discussione ci è servita a capire che non ci conciliavamo come programmi. Lui richiedeva programmi più ambiziosi, noi in quel momento non potevamo garantirli. Ma ripeto era già praticamente un allenatore della Juve".

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