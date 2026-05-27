Inter, Marotta torna sull'addio di Inzaghi: "Ecco come è andata"

Beppe Marotta, intervistato dai colleghi di Dazn, è tornato sull'addio di Inzaghi nell'estate del 2025 subito dopo il ko con il Psg nella finale di Champions League. "Lunedì sancimmo la risoluzione consensuale - ha raccontato il Presidente -. Non potevamo intervenire prima perchè c'erano in mezzo dei traguardi e in questo caso è meglio aspettare. A meno che lo stesso Inzaghi fosse venuto a dirci che voleva andarsene, cosa non avvenuta. C'era un alone di speranza che potesse restare. Preso atto di ciò, abbiamo subito virato su Chivu".