Inter, Stankovic jr avvistato a Milano: le visite mediche e quell'incontro col club

Aleksandar Stankovic è stato avvistato quest'oggi a Milano. Precisamente nella sede del Coni dove il centrocampista del Bruges ha svolto la visita di idoneità sportiva. Passo decisivo per poter tornare ad allenarsi e a giocare in Italia. Nei prossimi giorni il figlio d'arte dovrebbe incontrare l'Inter che vanta un diritto di recompra da 23 milioni di euro. Diritto che i Campioni d'Italia sembrano voler esercitare. Da capire poi se il 20enne verrà trattenuto alla Pinetina o messo ancora una volta sul mercato.