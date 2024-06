Inter, la risposta di Pavard alle voci arabe è netta: Benji è sempre e solo interista

© instagram

Benji l'interista, sempre e comunque. Anche dalla Germania, dove ora si trova con la Francia per l'Europeo e da dove l'estate scorsa è partito per raggiungere la destinazione fortemente voluta: Milano, l'Inter, la maglia nerazzurra. Al tempo del mercato "social", dove una semplice voce rilanciata centinaia, migliaia di volte rischia di assurgere al ruolo di notizia, è proprio via "social" che Pavard (come aveva fatto qualche giorno fa Calhanoglu) ha voluto mettere subito le cose in chiaro. Voci su offerte milionarie dall'Arabia? No grazie, per Benji c'è solo l'Inter. Messaggio chiaro: foto in maglia nerazzurra, mano sul cuore a stringere quel lembo di maglia su cui tra poco campeggerà lo scudetto e due cuori nerazzurri a suggellare il concetto.