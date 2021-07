Inter, l'agente di Nandez: "Le cose stanno andando bene. C'è una promessa di Giulini..."

LA TRATTATIVA

Il procuratore del giocatore del Cagliari svela un particolare interessante

L'interesse è conclamato, la trattativa più che abbozzata: che l'Inter e Nahitan Nandez si cerchino è certo, che il Cagliari sia disposto a discuterne altrettanto, ma che l'affare si possa dare per certo non è vero. Ci sono tuttavia tutti i presupposti perché si proceda, ma diversi tasselli sono ancora da sistemare. Insomma, c'è bisogno di quella creatività di cui ha tante volte parlato negli ultimi giorni l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. L'ultima ieri sera a Lugano, in occasione della prima uscita stagionale della squadra di Simone Inzaghi. E lì c'era anche Pablo Bentancur, l'agente del centrocampista del Cagliari: "Le cose stanno andando bene - ha dichiarato a FcInter1908 - da parte nostra siamo onorati dell’interesse dell’Inter. Con la salvezza del Cagliari c’era un promessa: Giulini lo avrebbe aiutato per venderlo a una big in estate. Il presidente ha rapporti ottimi con l’Inter, vediamo".

Si tratta, come si diceva, di trovare la formula giusta, un prestito oneroso con diritto di riscatto o uno scambio che potrebbe vedere interessati oltre a Dalbert e Nainggolan anche Pinamonti. Di certo le parti torneranno a incontrarsi a breve, già a inizio settimana: la volontà del giocatore, scelto anche per la sua capacità di giocare in più ruoli, sia come centrocampista puro che come esterno di destra, è chiara e potrebbe risultare determinante per il buon esito della trattativa.